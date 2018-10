Euros Boliviano é flagrado tentando entrar no Brasil por MS com 10 mil euros escondidos em caixa de perfum Ele era passageiro de um carro com placas brasileiras.

Um boliviano de 50 anos foi flagrado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, tentando entrar no Brasil com 10 mil euros escondidos em uma caixa de perfume. A Receita Federal intensificou a fiscalização nesta semana por conta do período eleitoral.

De acordo com a Receita Federal, o homem era passageiro de um carro com placas brasileiras. Ele estava com duas caixas de papelão: uma com poucas roupas aparentemente novas e outra com perfumes.

Na caixa com perfumes os fiscais da Receita encontraram os 10 mil euros e ainda 330 bolivianos. O homem disse que não sabia do dinheiro, porém, não aparentava estar surpreso.

Do total do dinheiro, 7.460 euros ficaram retidos. A outra quantia foi liberada para o boliviano, que seguiu viagem.

Esse foi o segundo caso de apreensão de dinheiro com entrada ilegal no país. Na terça-feira (2) um homem foi flagrado com 4 mil bolivianos.