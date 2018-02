Fátima do Sul Bombeiros vão iniciar no rio Dourados buscas a mulher que desapareceu em Fátima do Sul Débora foi vista pela última vez, pelo marido quando chegavam na casa do casal

Por: Fátima em Dia 20/02/2018 às 07:21 Comentar Compartilhar

Por um pedido da Polícia Civil de Fátima do Sul, Corpo de Bombeiros do 10º GBM darão inicio, na manhã desta terça-feira (20), as buscas pela pessoa de Débora Dias dos Santos, de 32 anos, que está desaparecida desde a noite de terça-feira (13). Débora foi vista pela última vez, pelo marido quando chegavam na casa do casal, em Fátima do Sul, por volta das 23h30. A família desde então busca pelo paradeiro dela. Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo esposo, ambos chegaram em casa na caminhonete da família e Débora teria se recusado a entrar na casa, afirmando que queria voltar para a rua. Cansado, o marido afirmou que não queria sair novamente e começou a fechar os vidros do veículo. Neste momento, Débora desceu, deu um soco no vidro do automóvel e saiu em direção à rua, não sendo mais vista. Desde de então a família está desesperada por notícias. “O marido dela disse que só viu pelo retrovisor ela virando a esquina. Depois disso, sumiu. Ela sempre foi uma pessoa centrada, mulher de família, tem duas filhas e nunca iria largar elas e ir embora. Ela não é depressiva e não tem problemas mentais. Ninguém sabe o que aconteceu”, disse Lucilene Moraes Silva, de 35 anos, prima de Débora. Parentes chegaram a procurar pela mulher em toda a cidade e até rios na região. Débora foi vista pela última vez usando chinelos, shorts jeans e blusa preta. Ela não levou celular e nem qualquer quantia em dinheiro. O aparelho celular de Débora foi recolhido para que possíveis informações sejam apuradas pela polícia.