Bairro Amambaí Bope desarticula quadrilha que tentava roubo a agência dos Correios "Um dos integrantes da quadrilha conseguiu fugir. Dois carros utilizados pelo bando foram apreendidos"

Quatro homens foram presos pelo Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) tentando furtar a agência dos Correios, na noite de ontem, domingo (13), na Avenida Bandeirantes, no Bairro Amambaí, em Campo Grande.

A equipe policial seguia na via, quando avistou a luz do prédio apagada e dois carros estacionados em frente à agência. Eles desconfiaram da situação e abordaram dois suspeitos. Na sequência, foram localizados, na parte de trás do prédio, o restante da quadrilha fazendo um buraco para ter acesso ao local.

Eles já haviam desligado o padrão para desarmar o alarme. Quatro suspeitos foram presos e levados à delegacia da Polícia Federal. Um dos integrantes da quadrilha conseguiu fugir. Dois carros utilizados pelo bando foram apreendidos. A identidade dos envolvidos no foi divulgada pela polícia. O crime será investigado pela Polícia Federal.

No fim do mês passado, furto a uma agência dos Correios em Anaurilândia, distante 371 quilômetros de Campo Grande, causou prejuízo estimado em R$ 160 mil. Os criminosos entraram pelos fundos do imóvel e arrombaram a porta de acesso para cometerem o crime.