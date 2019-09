NAS RUAS Bope e Gaeco se unem para acabar com "seriado" do crime Operação Breanking Bad, em referência ao professor de química que queria ganhar dinheiro fabricando metanfetamina

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Clauton Neves/CG News

Ao menos 20 suspeitos devem ser presos durante operação do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que estão nas ruas de cinco cidades de Mato Grosso do Sul e duas de São Paulo para cumprir 40 mandados contra quadrilha de traficantes de cocaína e pasta-base, a operação Breaking Bad, referência ao seriado americano, acontece na manhã de hoje (17).

Cerca de 18 dos mandados são de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em Campo Grande, Corumbá, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Ladário, Campinas (SP) e Birigui (SP).

Na Capital de MS, dois homens já foram presos, um de 37 anos no Jardim Radialista e um segundo de 31 anos no Bairro Rancho Alegre, ambos levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da Vila Piratininga.

As equipes devem fornecer maiores informações sobre as operações no final do dia. Em breve mais detalhes.