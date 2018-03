Borracheiro Ã© executado a tiros de pistola na regiÃ£o de fronteira

Pedro Juan Caballero Borracheiro é executado a tiros de pistola na região de fronteira

O borracheiro Juan Alberto Morinigo Ibañez, de 38 anos, foi executado no início da madrugada deste domingo, dia 04 de março, com doze disparos de pistola em bar da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

No momento do crime a vítima estava em um bar localizado na rua Johann Groessinger, no bairro Amistad 1, em Pedro Juan Caballero, quando chegaram os pistoleiros a bordo de uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca e sem dizer palavra efetuaram 12 disparos de pistola 9mm contra a Juan Alberto, que morreu no local.

Do ataque ficou ferida de raspão a advogada Silveria Romero, 31 anos, que foi encaminhada ao hospital da cidade, onde após receber atendimento médico foi liberada.

Segundo o site Porã News. agentes da Polícia Nacional do Paraguai, alertados sobre o caso, chagaram ao local e após constatar a morte da vítima de ataque dos pistoleiros isolaram a área até a chegada dos investigadores da Divisão de homicídios e da Polícia Técnica que realizaram os trabalhos de praxe apoiado pelo promotor de justiça Samuel Valdez e encaminhou o corpo a funerária local a pedido da família.

Possivelmente o crime tenha relação com o submundo do narcotráfico, mas os investigadores não descartam nenhuma hipótese e a investigação deverá apontar os autores e a motivação do crime.