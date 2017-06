Bairro Parati "Boy" é preso na casa de integrante do PCC após ser baleado durante assalto "Foi baleado durante roubo a uma posto de combustíveis na Vila Morumbi, na noite de quarta-feira"

Baleado por um sargento do Batalhão de Choque durante assalto a um posto de combustíveis na noite de quarta-feira (7), Lucas Luan Pereira Avila (27), vulgo Boy, foi preso na noite de quinta-feira (8).

Boy estava escondido na casa de Leonardo Nunes de Souza (29), conhecido como Toiço do PCC (Primeiro Comando da Capital), na Rua da Divisão, no Bairro Parati, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, policiais do Batalhão de Choque foram informados sobre o endereço onde estava Boy. No local, a equipe encontrou o homem deitado em um dos cômodos com ferimento na altura da cintura. Ele confirmou participação no assalto e disse que durante a fuga acionou Leonardo para resgatá-lo, no Bairro Pioneiros.

Além de participação no assalto, Boy tinha mandado de prisão em aberto. Lucas foi baleado durante roubo a uma posto de combustíveis na Vila Morumbi, na noite de quarta-feira (7). Um dos comparsas dele, Aguinaldo Romero Ferreira (38), morreu na troca de tiros.

Por causa dos ferimentos, Lucas foi levado à Santa Casa. Após receber alta, foi direto para a delegacia. Leonardo e a mulher de Lucas também foram detidos para prestar esclarecimentos. O terceiro comparsa envolvido no assalto ainda não foi localizado.