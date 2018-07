Tráfico de drogas Braço financeiro de traficante é preso em Pedro Juan

Apontado como o braço financeiro do narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”, Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho foi preso em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, na tarde desta quarta-feira (25/7).

Ele era procurado por lavagem de dinheiro e acabou detido por agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e do Ministério Público paraguaio, segundo o Campo Grande News.

A ação que resultou no flagrante ocorreu quando Eduardo transitava pelo centro de Pedro Juan Caballero em uma caminhonete Toyota Fortuner preta.

Mandados de busca foram cumpridos na estância Lusipar e em dois escritórios em Pedro Juan Caballero. Centenas de cabeças de gado foram confiscadas.

Segundo a Senad, Eduardo Moleirinho, que é natural do Paraná e mantém residência em Maringá, é o principal operador de “Cabeça Branca” para lavagem do dinheiro do tráfico, “branqueado” através da compra de bois.

Ainda conforme o site, a Senad informou que durante as investigações foram descobertas remessas de dinheiro de contas brasileiras para o Paraguai, todas vinculadas a dois filhos de Cabeça Branca.

Moleirinho é acusado de ser importante membro da estrutura econômica criada para legalizar o dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas através da sociedade anônima comandada pelo brasileiro preso hoje na fronteira.