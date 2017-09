Trânsito PRF encerra hoje o Fetran-Teatro Com a grande final do concurso, a campanha "Minha Escolha faz a diferença", termina hoje às 19hs no Teatro Glauce Rocha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerra hoje, quarta-feira, dia 20, a última etapa do FETRAN-Teatro, mantendo a alegria e a descontração que permearam todo o evento.

O Superintendente Regional, Luiz Alexandre da Silva, juntamente com o Diretor-Presidente do Detran/MS, Roberto Hashioka, a Diretora de Educação para o Trânsito do Detran/MS, Marlene Nogueira, e muitas Autoridades Civis e Militares prestigiarão a Grande Final do FETRAN na noite de quarta em Campo Grande/MS.

A grande final, hoje a partir das 19h no Teatro Glauce Rocha, serão reveladas as peças vencedoras, na seletiva foram 15 classificadas. Elas concorrem em três categorias: infantil, infanto-juvenil e juvenil, e em cada categoria disputam cinco peças. Serão 3 finalistas em cada categoria. Haverá premiações de melhor peça, melhor ator, melhor atriz e os estudantes vencedores receberão prêmios.

Com a temática “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA”, os alunos foram desafiados e se desafiaram a chamar a atenção do público sobre o trânsito que queremos construir. O fruto dessa experiência vivida por eles é que através das artes cênicas eles exercitaram a interação uns com os outros, a disciplina, a organização. Além de poderem refletir e se conscientizar de suas próprias condutas no trânsito, e que elas, de fato, fazerem a diferença.

Ainda na Semana Nacional de Trânsito, a PRF, Órgãos integrantes do GGIT e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul darão continuidade aos eventos, com a temática estando programadas outras celebrações artísticas no Campus da UFMS durante essa semana.