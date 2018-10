Fronteira Brasileira dona de escritório contábil é executada com 9 tiros de pistola Elisandra Aranda Maldonado, de 38 anos, tinha acabado de sair de uma feira livre em Pedro Juan Caballero, quando foi abordada por duas pessoas em uma moto, que fizeram os disparos.

A brasileira Elisandra Aranda Maldonado, de 38 anos, foi executada com 9 tiros de pistola calibre 9 milímetros na manhã deste sábado (13), na avenida Tenente Herrerro, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Divisão de Homicídios da polícia paraguaia, a brasileira, que é dona de uma empresa de contabilidade em Pedro Juan Caballero e que estava grávida, tinha acabado de sair de uma feira livre quando foi abordada por duas pessoas em uma moto, que fizeram os disparos.

Ela morreu no local, antes de receber os primeiros socorros. A polícia paraguaia investiga se o caso poderia relação com um ajuste de contas do crime organizado na região de fronteira.