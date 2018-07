Fronteira Brasileira é executada com dez tiros em frente ao filho

Foto: Porã News

Karol Souza Santy, 21, foi executada com pelo menos 10 tiros na noite de ontem, domingo (22/7) na cidade paraguaia de Capitan Bado, na fronteira com o Brasil. O crime ocorreu por volta das 22h, quando a jovem transitava no VW Gol, cor vermelho, placas HTI-3010 de Coronel Sapucaia.

De acordo com o Porã News, ela estava na companhia de seu filho de dois meses e de amigas, quando foram atacados pelos pistoleiros que transitavam em uma moto.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo da vitima ao IML da cidade.

O crime é investigado.

*Fonte: Porã News