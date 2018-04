Fronteira Brasileiro e executado a tiros na fronteira

Foto: Porã News

Pistoleiros executam brasileiro a tiros na Vila Industrial da cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O mesmo foi identificado como, Marcos Tavares de Oliveira (28), executado a tiros por pistoleiros que transitavam a bordo de uma motocicleta cor escura na tarde de terça feira (17) por volta das 13:35hs, que chegaram a um local comercial onde a vitima se encontrava e foi surpreendido pelos pistoleiros que sem mediar palavras realizaram aproximadamente oito disparos de pistola 9mm contra a vitima que se encontrava sentado em uma cadeira na frente de um local comercial denominado “Kidelicia” situado na rua Republica de Argentina no bairro Industrial da cidade de Pedro Juan Caballero a metros da fronteira com Ponta Porã.

Segundo testemunhas a vitima se encontrava sentado em frente a residência onde chegaram os pistoleiros a bordo da motocicleta e após realizar vários disparos contra o mesmo, fugiram em direção a cidade de Ponta Porã, agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica apoiados pelo promotor de justiça Samuel Valdez, que ordenou que o corpo seja encaminhado ao IML da cidade a espera dos familiares.

As primeiras informações, indicam que o mesmo era sacoleiro e não tinha sofrido nenhuma ameaça, a execução poderia ter relação com um ajuste de contas do crime organizado que atua na região, mas os investigadores da Divisão de Homicídios não descartaram nenhuma hipótese que sera investigada pelos investigadores da Direção de Casos Puníveis da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.