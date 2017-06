Fronteira Brasileiro e executado a tiros por pistoleiros na fronteira

A vítima foi identificado como, Sidney Sanchez Ferreira (27) com passagem pela Policia Federal, que na noite de segunda feira (19) por volta das 22:30hs, se encontrava à espera da namorada ao lado do posto de combustível “Integral” a bordo de um veículo da marca Ford-Fiesta, cor prata, placa HJX 8430 da cidade de Ponta Porã, quando chegaram ao local os pistoleiros a bordo de um veículo de cor branca e sem mediar palavras realizaram 18 disparos de pistola 9mm contra a vítima que faleceu no local, Segundo os agentes da Divisão de Homicídios, a vítima teria chegado ao local onde a namorada trabalha e aguardava o termino do horário de serviço da mesma, quando chegaram os pistoleiros e o executaram a tiros.

Posteriormente um desconhecido teria arrebentado os vidros do lado do passageiro, não se sabe com que intenção ou se levaram alguma arma ou objeto do interior do veículo, agentes da Polícia Técnica apoiados pela promotora de justiça Katia Uemura e pelo médico legista Marcos Galeano realizaram os trabalhos de praxe e entregaram o corpo sem vida aos familiares.

Agentes da Divisão de Investigação de delitos e da Divisão de Homicídios recolheram evidencias e imagens de câmeras de segurança existentes na região a fim de identificar os pistoleiros que atuaram no homicídio que poderia ter relação com um ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira.