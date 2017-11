Pistoleiros Brasileiro e executado a tiros por pistoleiros na fronteira

Foto: Porã News

Brasileiro e morto com varios tiros de pistola em pleno centro da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.O mesmo foi identificado como, Alexandre Pacheco Valientes (36) com passagem por trafico de drogas, que se encontrava no sistema aberto prisional, executado na manha de sexta feira (03) por volta das 05:20hs, quando transitava na rua Natalicio talavera nas proximidades da Laguna Punta Porã, onde foi alcançado pelo pistoleiro que se encontrava a bordo de um veiculo tipo Saveiro cor preta, que realizou 11 disparos de pistola 9mm contra a vitima que faleceu de forma instantânea no local.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica alertados sobre o caso e chegaram ao local onde constataram a veracidade dos fatos e com o apoio do promotor de justiça Martin Areco e do medico forense Marcos Galeano realizaram os procedimentos de rigor.

Segundo os investigadores o homicidio poderia ter causa em uma briga com um ex cunhado, mas não descartaram nenhuma hipóteses que será investigada com o apoio de imagens de câmeras de segurança existentes na região do crime.