Brasileiro Ã© executado em praÃ§a pÃºblica no Paraguai

Crime Brasileiro é executado em praça pública no Paraguai

Foto: Reprodução/Capitan Bado

Carlos Aquino Júnior Cabreira (26), foi morto a tiros por volta das 17h30 deste domingo (5) em uma praça pública de Bella Vista Norte, no Paraguai, Carlos era brasileiro.

De acordo com site Capitan Bado, Cabreira recebeu o telefonema de um homem identificado apenas como Júnior que marcou um encontro na praça para entregar dinheiro a vítima.

O brasileiro chegou ao local e em seguida, foi surpreendido por dois homens em uma moto que o balearam com um revólver calibre 38, fugindo em seguida.

A vítima era conhecida da justiça com passagens pela polícia por roubo de veículos, de acordo com dados fornecidos pela Polícia Militar de Bela Vista, município de Mato Grosso do Sul.

Os criminosos fugiram após a execução e ainda não foi encontrado suspeitos, a polícia paraguaia continua com as investigações e trata o caso como acerto de contas.