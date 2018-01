Assunção Brasileiro é preso no Paraguai com cocaína em frascos de shampoo

Um cidadão brasileiro foi Preso quando pretendia embarcar com cocaína para Omán, no Oriente Médio, no Aeroporto Internacional de Assunção, no Paraguai.

Ele foi identificado como, Enderson Souza dos Santos, preso pelos agentes da Senad (Secretaria Nacional Anti Drogas) na tarde deste domingo, dia 07 de janeiro, no momento em que se preparava para embarcar em uma aeronave com destino a cidade de Mascate situado em Omán no sudoeste da Asia.

Segundo o site Porã News. a prisão aconteceu após cães farejadores detectaram que o brasileiro estaria transportando droga. Enderson foi interceptado pelos agentes da Senad e durante a verificação foi encontrada dentro da maleta dois frascos de Shampoo onde estava escondida a cocaína.

O caso foi comunicado a promotora de justiça Lorena Ledesma, que ordenou a prisão do brasileiro na base de operações da Senad na capital Assunção e que a pesagem da droga será realizada após a extração pelo laboratório dos frascos de shampoo.