Fronteira Brasileiros ligados ao PCC são presos com arcenal de guerra no Paraguai "Um deles natural de Fátima do Sul; foram presos nas residências em Pedro Juan"

Por: Tero Queiroz 01/06/2017 às 10:21

Foto: Divulgação/Assessoria Dois brasileiros, um deles natural de Fátima do Sul (MS), foram presos nesta quinta-feira (1º) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. As prisões partiram da força-tarefa envolvendo agentes de um grupo de elite da Polícia Nacional, da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e o Ministério Público paraguaio. Claudinei Predebon (32), natural da pequena cidade de Fátima do Sul-MS, e Cícero Fernando de Lima Almeida (27), nascido em São Paulo, são apontados como membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e acusados de vários crimes na fronteira com país vizinho. Mandados de busca, foram cumpridos em duas residências localizadas nas ruas Cerro Leon e Ytororo, foram expedidos no dia 23 de maio pela juíza penal de garantias de Assunção, Lici Maria Teresita Sanchez. Mulheres e drogas A Senad divulgou o relatório das buscas; conforme o documento os brasileiros estavam acompanhados de duas mulheres quando os policiais chegaram ao endereço onde os dois estavam refugiados, às 6h desta quinta-feira. Preparados para guerra No local os policiais encontraram quantidades de cocaína, 16 telefones celulares, uma caminhonete Mitsubishi Triton, duas pistolas calibre 9 milímetros marca Glock, de fabricação austríaca, cinco carregadores com capacidade para 17 disparos cada um, um carregador maior, com 30 cartuchos, 67 projéteis 9 mm, 20 cartuchos de fuzil calibre 5.56, 18 cartuchos calibre 357 e quatro caixas vazias de pistolas Glock. Segundos os agentes foram apreendidos ainda, uma mochila tática e um cinturão tático, usados para transporte de armas e explosivos. O promotor Hugo Volpe ?da unidade especializada de luta contra o narcotráfico no Departamento de Amambay, solicitou apoio da Polícia Civil brasileira para identificar os dois brasileiros.