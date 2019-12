JARDIM PANORAMA Briga de faca e enxada termina com irmão mais velho esfaqueando mais novo no pescoço Bate-boca e luta corporal levou irmão a tentar matar o mais novo na noite de ontem

Caso foi registrada na Depac Piratininga, instalada no prédio da Cepol Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Foi preso na noite de ontem, terça-feira (3), um homem de 39 anos que teria tentado matar o próprio irmão de 34 anos. Segundo boletim de ocorrência, o suspeito jogou água quente contra a vítima e tentou golpeá-lo com uma faca na altura do pescoço. O caso aconteceu em uma casa no Jardim Panorama em Campo Grande.

Tudo teria começado com uma discussão, a casa em que os irmãos estavam fica na Rua Prudentópolis, eles teriam entrado em luta corporal n o esquentar do bate-boca, momento em que o irmão mais velho usou água quente e a faca para tentar matar o mais novo, que pegou uma enxada, no entanto acabou ferido no pescoço. Quem acionou o socorro foi o filho do irmão mais velho.

A Polícia Militar foi até a residência e prendeu o irmão de 39 anos, a faca da tentativa de homicídio foi apreendida após ser encontrada escondida dentro do tanque.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.