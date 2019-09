MARACAJÚ Briga durante janta termina com morto em boca de fumo Homem foi esfaqueado em suposta boca de fumo no interior de MS

Rodrigo da Silva Aristimunha, de 37 anos, foi assassinado a facadas durante discussão em boca de fumo no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na noite do domingo (1°).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito estava em boca de fumo e começaram a brigar durante a janta. Eles cozinhava quando o suspeito pegou uma faca e atingiu Rodrigo. O suspeito fugiu logo em seguida e a vítima morreu a caminho do Hospital de Maracaju.

A Polícia Militar fez rondas na região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.