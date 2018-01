Distrito de Albuquerque Briga entre amigos termina com homem assassinado com 5 tiros "A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu"

Evanildo Souza Pereira, de 33 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na noite de ontem, domingo (15), no Distrito de Albuquerque, próximo a Corumbá, a 419 quilômetros da Capital. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no pronto-socorro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, um conhecido da vítima, que não não teve o nome revelado, é suspeito ter efetuado ao menos noves disparos, acertando cinco na vítima. A esposa do homem informou que estava na companhia dos dois e um desentendimento entre eles teria irritado o autor, que buscou uma arma no interior da residência e retornou atirando contra a vítima, que já estava dentro de um veículo, com a esposa.

Dois dos tiros atingiram o homem no tórax, outros dois o punho e um a região do ouvido direito. Testemunhas disseram ter visto o suspeito fugindo do local, mas não souberam dizer para onde ele foi.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil da cidade e será investigado. O suspeito ainda não foi localizado pela equipe policial.