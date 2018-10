Nova Andradina Briga entre irmãos termina em incêndio em marcenaria

Durante briga de dois irmãos, uma marcenaria no cruzamento das ruas Arthur Costa e Silva e José Domingo, em Nova Andradina, a 300 km de Campo Grande, foi destruída por incêndio. O crime aconteceu na madrugada de ontem (14) e à noite, os envolvidos de 30 e 41 anos foram levados à delegacia de Polícia Civil.

Conforme o Nova Notícias, as chamas que atingiram o imóvel começaram por volta das 4 horas. Segundo a PM, o suspeito de atear fogo tem 30 anos e o proprietário da marcenaria 41.

À noite, depois que o incêndio já havia sido apagado, o suspeito do crime voltou à casa do irmão, onde brigaram novamente. A PM foi chamada e após atendimento no Hospital Regional de Nova Andradina, a dupla foi encaminhada a delegacia.

