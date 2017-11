Jardim Anache Briga entre vizinhos termina com homem esfaqueado nas nádegas "Foi efetuado 4 golpes de faca contra um dos homens, que apesar dos cortes não corre risco de morte"

Uma briga entre vizinhos terminou com um rapaz de 25 anos esfaqueado na noite de ontem, no Jardim Anache, em Campo Grande. A vítima foi atingida por quatro golpes, no braço esquerdo, nas costas e duas vezes nas nádegas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, o autor mora na casa ao lado da residência da vítima e está foragido. A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não o encontrou.

O ferido não forneceu detalhes sobre o que teria motivado a briga que aconteceu na Rua José Carlos Medina. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, mas apesar dos cortes, não corre risco de morte.