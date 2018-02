Folia Briga generalizada, esfaqueamento e balas de borracha marcam início de carnaval na Capital 'Guarda Municipal foi recebida a pedradas'

Foto: Reprodução/Thaila Torres

Uma briga generalizada teve pedradas contra a Guarda Municipal, bala de borracha e uma mulher presa por resistência. O caso aconteceu por volta das 3h desta sexta-feira (9), na Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Amambaí, próximo a antiga rodoviária, região central de Campo Grande. Ontem, quinta-feira (08), o entorno do terminal foi palco de uma festa de Carnaval, que marcou o início da folia na cidade.

Conforme boletim de ocorrência, a Guarda Municipal estava na base da rodoviária, quando ouviu barulho na região e foi verificar o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com briga generalizada e foi recebida a pedradas.

Na sequência, segundo registro policial, uma jovem identificada como Keytiane Anastácio dos Santos, 25 anos, tentou jogar contra um dos guardas um pedaço de garrafa quebrada. Para conter a mulher, foram disparados dois tiros de borracha.

Keytiane foi atingida por um dos disparos e ainda tentou fugir, mas foi localizada e presa duas quadras do local. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e na sequência levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Também nesta madrugada, por volta das 5h, na Rua Barão do Rio Branco, Eraldo da Silva Negreiros, 38 anos, foi atacado pela costas e esfaqueado por um homem identificado como Jone Ferreira Coelho, 32 anos. Eraldo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele. O suspeito não foi localizado.