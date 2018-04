Água Clara Briga na rodoviária termina com esfaqueado na nádega 'Encontraram a vítima ensanguentada com ferimentos no tórax, coxa direita e no glúteo direito'

Por: Tero Queiroz 20/04/2018 às 09:12

Foto: Reprodução/Web Homem de 43 anos teve de ser levado às pressas para hospital em Três Lagoas após ter sido esfaqueado durante briga no terminal rodoviário na cidade de Água Clara. Segundo boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar fazia ronda no local quando foi solicitada por populares informando que um homem havia sido ferido durante briga na estação. Prontamente os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram a vítima ensanguentada com ferimentos no tórax, coxa direita e nádega direito. De acordo com a polícia, o homem estava embriagado e não conseguiu fornecer aos militares informações sobre o ocorrido. Ele foi levado até o Hospital Municipal de Água Clara, mas teve de ser transferido para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. O autor da facada ainda não foi identificado.