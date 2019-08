HOMICÍDIO Briga por entulho pode ser motivo de assassinato no Jardim Monumento Mãe de Adelson Santos, morto na noite de ontem, diz que filho construía casa para morar com ela. "Perdi a vontade de vir para cá"

Eunice Oliveira dos Santos mostra casa que estava sendo construída pelo filho Foto: Maressa Mendonça

O montador de móveis Adelson Oliveira dos Santos, 39 anos, estava construindo uma casa para morar com a mãe, a dona de casa Eunice Oliveira dos Santos, 60 anos. Ela acredita que a morte pode ter sido decorrente de briga por conta de entulho que estavam jogando na obra.

“Perdi a vontade de vir para cá”, disse, mostrando a casa inacabada, próxima do local de onde morava com o filho, no Jardim Monumento. Ainda em choque, Eunice, mãe de outros dois filhos, disse que Adelson morava com ela e, aos poucos, ia tocando a obra. Era ele quem ajudava nas despesas da casa. “Queria dar o melhor para mim, aí acontece uma dessa”.

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo de Adelson foi encontrado dentro de uma casa no bairro, com pouca mobília. Eunice disse que o corpo estava do lado de fora, na área gramada, próxima ao muro. Esse imóvel não pertence a eles e não é o que estava em construção.

Vizinhos relataram que ouviram passos no telhado das casas próximas ao local, antes do pedido de socorro. Adelson foi morto a tiro, na axila esquerda.

Fonte: Campo Grande News.