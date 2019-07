TRÊS LAGOAS Brincadeira entre amigos resulta em morte com tiro na testa e esfaqueado Filho da vítima teria filmado toda ação, diz site

Foto: Reprodução

Valteir Ferreira Gonçalves, de 44 anos, foi morto com um tiro na testa nesta quarta-fera (3), em um rancho na BR-158, próximo a Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo registro, o homem bebia com amigos nesta madrugada, quando eles começaram a se empurar e brigar, e ao golpear com facada no braço, Benvindo Souza Xavier, de 53 anos, a vítima foi atingida com um tiro na testa efetuado por um terceiro envolvido, Claudenilson Araújo Belchior, de 39 anos. O suspeito fugiu em seguida.

O depoimento registrado na delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, foi feito pelo filho da vítima, o jovem contou que o pai e os amigos bebiam, quando teriam começado uma brincadeira, que logo em seguida partiram para agressões. A bala que atingiu a testa de Valteir saiu pela nuca, ele morreu na hora.

A perícia foi até o local nesta manhã, a bala atravessou a cabeça de Valteir. Uma faca de açougue e o projétil foram recolhidos na cena do crime.

Conforme o site Correio do Estado, toda a brincadeira estava sendo filmada pelo filho da vítima, as imagens foram apreendidas e levadas para delegacia. O MS Notícias tentou contato com a delegacia para saber sobre a existência dessas imagens, mas os telefonemas não foram atendidos.

O homem esfaqueado que sobreviveu, antes de ser levado até o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma mensagem a um amigo dizendo que Valteir teria o esfaqueado no braço antes de ser morto.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Três Lagoas e será investigado.