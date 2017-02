Nas ruas Bruno recebe liberdade por liminar do STF

Liminar do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a liberdade ao ex-goleiro Bruno nesta sexta-feira (24). O ex-jogador cumpria pena na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), em Minas Gerais, pelo assassinato de Eliza Samudio, em 2010, com quem o ex-jogador do Flamengo mantinha relacionamento na época.

Segundo a assessoria do STF, o ministro Marco Aurélio Mello revelou que Bruno tem direito a responder em liberdade enquanto aguarda o resultado dos recursos à condenação, porém a decisão não se aplica a outras eventuais condenações que o jogador esteja sujeito. A decisão mais completa ainda não foi divulgada pelo STF.

Lúcio Adolfo o advogado do ex-flamengo, informou que já está com uma cópia e que está providenciando a comunicação junto à Apac, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ainda segundo o defensor, o jogador deve deixar o local ainda nesta hoje.

Bruno Fernando foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver da ex-amante em 2010, cujo o corpo não foi encontrado até hoje.

O goleiro cumpria a pena na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, até ser transferido em setembro de 2015 ao centro de ressocialização Apac, em Santa Luzia. A transferência, no entanto, não significava progressão da pena. (Com Penal Informa).