Descaso Buraco aberto na BR-158 mata jovem e peritos concluem que vítima provocou acidente fatal Romário bateu no buraco quando passava na noite do domingo pelo local

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um jovem de 23 anos morreu, no fim da noite de ontem, domingo (21), após dar entrada em uma unidade de saúde de Brasilândia, município a 355 quilômetros de Campo Grande. Romário Batista Medeiro Ketner, pilotava uma motocicleta, quando perdeu o controle do veículo ao cair em um buraco.

Segundo informações do boletim de ocorrência, acidente aconteceu por volta das 22h15, próximo ao posto fiscal da rodovia BR-158, na saída para o estado de São Paulo. Equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, que atende na cidade, informou não ter sido acionada para atender a ocorrência.

Mesmo assim, Romário chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do município, onde não resistiu e morreu. Segundo a técnica de enfermagem responsável pelo atendimento do jovem, ele chegou ao local com diversos ferimentos pelo corpo e seu estado de saúde já era considerado grave.

Peritos estiveram no local e confirmaram a queda no buraco aberto na via por parte do motociclista. Caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia.