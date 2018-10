Tráfico Cães farejadores da PF encontram quase uma tonelada de maconha em caminhão Receberia R$ 5 mil pelo transporte ao interior do Paraná

Agentes da Polícia Federal apreenderam na tarde desta quinta-feira, dia 04 de outubro, quase uma tonelada de maconha, escondida no fundo falso de um caminhão, entre os municípios de Aral Moreira e Laguna Carapã, na região de fronteira com o Paraguai. O motorista do veículo, de 50 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Federal, o caminhão estava carregado com soja e foi abordado durante fiscalização de rotina. Policiais desconfiaram do nervosismo demonstrado pelo motorista e decidiram fazer uma revista no caminhão.

Um casal de cães farejadores, pertecentes ao canil da Polícia Federal de Dourados, encontrou a droga, escondida no fundo falso da caçamba, sob a carga de grãos.

A maconha estava dividida em tabletes e a pesagem totalizou 888 quilos do entorpecente. O suspeito informou que levaria a droga para o interior do Paraná e receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, onde foi indiciado por tráfico de drogas. A pena para o crime pode chegar a 15 anos de prisão, em caso de condenação.