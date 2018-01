PRF "Caiu"; quadrilha organizada de roubo de caminhonetes é presa e quatro Hilux recuperadas "Os criminosos tinham carro de luxo de batedor para levar os veículos ao Paraguai"

Duas das quatro caminhonete roubadas no Estado de Goiás Foto: Reprodução/Direto das Ruas

Matheus Silva Rocha Mariano (27), Anderson Quintino de Andrade (34), Fernando Victor Lino Oliveira (28), Haroldo Ferreira Paiva (23), Luciana da Conceição de Souza (26) e Evandro Conceição de Souza, 27 anos, são os integrantes da quadrilha acusados de serem autores do roubo de 4 caminhonetes.

Com os acusados foram apreendidas quatro Toyotas Hilux roubadas no Distrito Federal e Goiás. Segundo a superintendência da Polícia Rodoviária Federal os veículos seriam levados para o Paraguai. A ocorrência começou em Jaraguari e terminou em Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, por volta das 19h, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou Matheus em um caminhonete furtada com placa adulterada. À polícia, ele confessou que seguia para Campo Grande onde encontraria em um hotel na Avenida Afonso Pena, no Bairro Amambaí, dois comparsas, que o acompanhariam com um Ford Fusion e outra caminhonete para o Paraguai.

Os policiais, então, acionaram a equipe do Batalhão de Choque que foi até o hotel. Lá, Anderson e Fernando que saíam no Fusion - veículo sem restrição usado como batedor - foram abordados e acabaram admitindo que se preparavam para levar duas Hilux para o país vizinho. Eles disseram ainda que mais uma caminhonete prata roubada em Goiás chegaria em MS. Esse veículo também foi recuperado na mesma noite e mais três pessoas, Aroldo, Luciana e Evandro detidas.

Uma quarta caminhonete foi localizada na Rua Graciliano Ramos, no Bairro Aero Rancho. Com os presos foram encontrados sete celulares, carteira com cartões de banco R$ 2,9 mil em dinheiro e chave de um veículo Fiat. Eles foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde foram autuados por associação criminosa e receptação.