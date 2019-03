'ENCOMENDADO' Câmera flagra homem sendo executado a tiros de fuzil em emboscada Crime aconteceu nesta segunda-feira (25)

Foto: Reprodução/Rede Massa

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi executado no bairro Uberaba, em Curitiba, nesta segunda-feira (25). A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) trabalha com a hipótese de que foi um crime encomendado.

Nas imagens, vemos Reginaldo Bergamaschi, sendo alvejado em uma emboscada na esquina das ruas Antônio Andriguetto e América da Costa Saboia. Sob o efeito dos disparos, a vítima avança o seu Jeep Compass contra o atirador, na tentativa de fuga, após mais tiros ele perde o controle do veículo e acaba derrubando o muro de uma residência, o atirador é arremessado ao solo, mas logo se coloca de pé.

A arma usada pelo atirador, segundo a polícia, foi um fuzil 556. Ao se colocar depé, o executor usa uma pistola 9mm para concluir o assassinato.

As imagens foram divulgadas pela Rede Massa.

A vítima, Reginaldo Bergamaschi, morava do bairro e trabalhava com a venda de carros e terrenos. Até o momento ninguém foi preso e a polícia apura a motivação do crime. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a investigação.