Três Lagoas Câmeras vão ajudar polícia a identificar assassino de rapaz no interior "Câmeras de segurança da padaria devem ser utilizadas pela polícia nas investigações"

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros em frente a uma padaria do bairro Nova Americana, em Três Lagoas, município localizado na região do Bolsão de Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu por volta das 22 horas da terça-feira, 12 de dezembro, na rua José Lopes Barbosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, Sidney Martins de Oliveira havia acabado de sair de casa, na companhia de um amigo identificado apenas como João Henrique, quando foi abordado pelo suspeito em frente ao estabelecimento.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas a vítima já estava sem vida. A mãe de Sidney foi avisada por vizinhos sobre a morte do filho.

Imagens de câmeras de segurança da padaria devem ser utilizadas pela polícia nas investigações. Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município. Não há informações se o suspeito, um jovem de 23 anos, foi encontrado pela polícia.