Batayporã Caminhão carregado colide na traseira de carreta e motorista fica preso nas ferragens "O acidente ocorreu na rodovia MS-276, entre as cidades de Anaurilândia e Batayporã"

Foto: Reprodução/Nova News

Na manhã desta segunda-feira (09), o condutor de um caminhão ficou preso às ferragens após o caminhão em que ele estava colidir na traseira de uma carreta. O acidente ocorreu na rodovia MS-276, entre as cidades de Anaurilândia e Batayporã.

No local dos fatos, o Nova News apurou que o condutor de um caminhão baú Ford Cargo, com placas de Araçatuba (SP), trafegava sentido Anaurilândia a Batayporã quando, em determinado momento, por motivos a serem apurados, veio a colidir na traseira de uma carreta bitrem Volvo, com placas de Marialva (PR).

Devido à violência do impacto, a cabine do Ford Cargo ficou bastante danificada e seu motorista acabou preso às ferragens. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros de Nova Andradina que procederam ao delicado resgate. Com uso de equipamentos, os socorristas conseguiram remover o homem, que estava consciente e orientado. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

O condutor da carreta bitrem, carregada com cerca de 30 toneladas de fosfato, não sofreu ferimentos. Durante os procedimentos, a rodovia ficou totalmente interditada e filas de veículos se formaram nos dois sentidos. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local auxiliando nos procedimentos.