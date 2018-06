Maracaju Caminhão carregado de bezerros sai da pista e tomba e nenhum animal morre "O caminhão seguia pela BR-267, quando o condutor perdeu o controle da direção"

Foto: Reprodução/Maracaju Speed

Um caminhão carregado com vários bezerros tombou na BR-267, em Maracaju, a 160 km de Campo Grande, próximo ao Rio Cachoeira. O acidente ocorreu na tarde de ontem, domingo (3), por volta das 15h.

Conforme o Maracaju Speed, o caminhão seguia pela BR, quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao condutor do caminhão que sofreu apenas escoriações pelo corpo. Não há informações sobre as causas do acidente. Nenhum a animal morreu.