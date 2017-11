Caminhão com placas de Dourados é apreendido com 154kg de pasta base no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carga de pasta-base de cocaína na BR-470, em Bento Gonçalves (RS), no início da tarde de quarta-feira (22), escondida em fundo falso de um caminhão com placas de Dourados. O condutor e proprietário do veículo, Glauber Vieira Escobrar, 34, morador em Dourados, foi preso em flagrante. Conforme o site do jornal O Pioneiro, ele confessou que estava levando a droga de Ponta Porã para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Ainda conforme o portal, a rota saindo de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, passando por Serra e Porto Alegre, ambas no Rio Grande do Sul é famosa naquele Estado pelo pelo tráfico de entorpecentes. Em agosto, a Operação Coroa da Polícia Federal prendeu homem de 27 anos apontado como líder de um esquema que trazia drogas do Paraguai por esta mesma rota.