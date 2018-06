Buriti Caminhão de combustível atropela motoqueiro que ultrapassava pela direita "O caminhoneiro diz não ter visto o motoqueiro, só parou por que ouviu gritos"

Motocicleta ficou presa embaixo do caminhão tanque Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

Paulo Augusto da Sila, 32 anos, sofreu ferimentos graves após ser atingido por caminhão tanque, por volta das 6h30 de hoje quarta-feira (6), no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Rua Capixaba, no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

De acordo com uma testemunha, entrevistada pelo site Campo Grande News, o caminhão que transporta combustível seguia na pista, quando ao fazer uma conversão à direita para entrar na Rua Capixaba atingiu o motociclista que pilotava uma Honda CBX 250 Twister pelo lado direito e não conseguiu frear a tempo. “O motociclista trafegava em alta velocidade”, afirmou a testemunha, que de acordo com site, não quis se identificar.

A vítima parou embaixo do caminhão e foi arrastada por uma quadra, até a Rua dos Girassóis. Ainda conforme testemunhas, o motorista não deve ter percebido o acidente e só parou porque o motociclista gritava muito.

Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros, Nilson Golçaves, Paulo perdeu todo tecido muscular da região da coxa, joelho esquerdo e dos pés. “A lesão dele é muita grave”. Marcas de frenagem e restos do tecido da calça que a vítima usava ficaram pelo asfalto. Paulo Augusto foi socorrido em estado grave à Santa Casa. O motorista do caminhão não foi identificado.