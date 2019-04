FATALIDADE Caminhão de gás atropela e mata ciclista no Caiobá Acidente aconteceu por volta das 10h desta quinta-feira

Acidente aconteceu em esquina, quando caminhão virou a direita Foto: Bruno Henrique/ Correio do Estado

Ainda sem identificação, uma jovem ciclista morreu ao ser atropelada por caminhão de gás de cozinha por volta das 10h desta quinta-feira (04), no cruzamento da rua Cachoeira do Campo, com a Gaia, no bairro Caiobá, em Campo Grande.

Segundo o site Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros informou que o motorista do caminhão de 26 anos, trafegava pela Rua Cachoeira do Campo e quando virou à direita para entrar na Rua Gaia e atropelou a jovem ciclista, ele, não notou que havia atropelado a ciclista, só parou após notar a manifestação de populares gritando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas nada pode fazer pela vítima, que teve afundamento de crânio, e morreu no local. No momento do acidente, a vítima estava com os documentos pessoais, mas os militares ainda não a identificaram.

Vizinhos do bairro dizem que é uma adolescente.Viatura do Batalhão de Trânsito interditou a rua e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já deixou o local.