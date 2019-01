TRÁFICO Caminhão é apreendido com 2,9 toneladas de maconha e escopeta Homem suspeito de ser 'batedor' acabou preso

Maconha e escopeta calibre 12 estavam em caminhão que seguia para Itaquiraí Foto: Divulgação/DOF

Alexandre de Moura Lisboa, de 21 anos, acabou preso nesta sexta-feira (04) suspeito de ser "batedor" de um caminhão carregado com 2,9 toneladas de maconha, enquanto serguia pela MS - 295 em um Fiat Uno, na região de Paranhos. Um adolescente de 16 anos também estava no carro.

De acordo com o registro, o homem levava o adoslecente para não levantar suspeitas. No entanto, ao realizar vistotrias no veículo os policiais encontraram rádios de comunicação que eram usados para contato com o motorista do caminhão apreendido.

O caminhão foi encontrado abandonado por volta das 6h desta manhã na MS-295. A droga estava em um compartimento do Mercedes Bens, com placas de Tapira (PR). Os policiais apreenderam também uma escopeta calibre 12 sem munição.

A ação, é resultado da Operação Saturação, iniciada há uma semana pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).