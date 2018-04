Amambai Caminhão invade a preferencial e mata motociclista "A vítima deixa 2 filhos pequenos; um de quatro e outro de apenas dois anos"

Foto: Reprodução/A Gazeta News

Alessandra dos Santos Barbosa, de 33 anos, moradora em Amambai, morreu após chocar a moto que conduzia na lateral de um caminhão boiadeiro, se deslocava pela Avenida Pedro Manvailler.

De acordo com informações do site A Gazeta News, o acidente aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira (23), momento em que ela conduzia uma motocicleta Honda Biz, cor azul, 125cc, placa de Amambai, quando veio a se chocar com a lateral direita do caminhão Mercedes Benz, cor branca, carroceria tipo boiadeira, também placas de Amambai, que se deslocava pela Rua Laurindo Albuquerque e adentrou a via preferencial da avenida.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local a mulher já estava morta, o caminhão chegou a arrastar a vítima com a moto por alguns metros.

Para a polícia, o motorista relatou que não percebeu a aproximação da motocicleta, momento em que adentro a via preferencial provocando o acidente.

Ainda conforme o site A Gazeta News, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Amambai estiveram no local realizando os levantamentos de praxe e um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão deverá responder por homicídio culposo, qua do o autor não tem a intenção de matar.

Alessandra era casada e deixa dois filhos menores, um de quatro e outro de apenas dois anos de idade.