Caminhão invade igreja em Campo Grande e assusta fiéis

Um caminhão invadiu uma igreja de Campo Grande na noite de segunda-feira (3). O motorista ficou ferido e os fieis saíram ilesos. "Deus é bom e livrou nossa vida", resume a estudante Gabriela Barbier, que estava no local.

O acidente aconteceu no bairro Coronel Antonino. Testemunhas contam que o caminhão seguia pela avenida Mascarenhas de Moraes quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a igreja.

O veículo foi parar na área interna da igreja, onde um grupo de jovens tinha acabado de cancelar a aula de canto que é realizada todas as segundas-feiras no local. Por isso, havia poucas pessoas por lá."Desliguei os microfones e uns 10 minutos depois ouvimos um barulho", conta Gabriela. Ela e outros fiéis ficaram assustados com a situação e viram quando o motorista ligou para a família e contou sobre o ocorrido.

A porta da igreja parou sobre a cabine do caminhão, que se desprendeu do restante do veículo. Pelo chão ficaram estilhaços. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa

