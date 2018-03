CaminhÃµes com quase 1t de maconha sÃ£o apreendidos em Dourados

Caminhões com quase 1t de maconha são apreendidos em Dourados

Ação conjunta realizada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e agentes da Polícia Federal em Dourados na tarde de quinta-feira (1/3), resultou na apreensão de quase uma tonelada de maconha pronta para ser transportada.

De acordo com as informações repassadas pelos envolvidos, dois caminhões foram flagrados em pontos comerciais do município, um deles no Parque das Nações e outro na região central da cidade.

Onze pessoas acabaram detidas nessas empresas e levadas para prestar esclarecimento. Os veículos possuiam fundo falso preparado para transportar a droga, que totalizou 844 quilos.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados e dos 11 detidos, quatro deles acabaram autuados por tráfico de drogas.