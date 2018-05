Tráfico Caminhoneiro é preso com vários tabletes de maconha no macroanel da Capital "A droga estava em meio as bolsas de trigo"

Por: Tero Queiroz 31/05/2018 às 08:31

Foto: Reprodução Um caminhoneiro de 34 anos foi preso com tabletes de maconha em um posto de gasolina localizado no macroanel em Campo Grande, região do Jardim Itamaracá na noite desta quarta-feira, dia 30 de maio. A prisão e apreensão foram feitas por policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar, da Capital. Segundo a polícia, após abordagem de rotina, a PM encontrou a droga na carroceria do veículo. O caminhoneiro, natural do estado da Bahia, disse que desconhecia a existência da droga. A droga estava em dois sacos de trigo em meio a um carregamento de betoneiras e sacolas de lixo. A quantidade da droga ainda será pesada na Denar (Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos).