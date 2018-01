Tráfico Caminhoneiro é preso tentando "passar" com meia tonelada de maconha A droga estava escondida no assoalho da carroceria do veículo

Um homem não identificado foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (22), transportando pouco mais de meia tonelada de maconha em um caminhão, pela rodovia BR-163. Apreensão aconteceu no posto de fiscalização de Guairá, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná, por volta das 4h30.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhoneiro confessou ter deixado o veículo com uma pessoa, há cerca de um mês, para que o carregamento fosse feito. Hoje, ele teria retomado a posse do caminhão no município de Mundo Novo, a 476 quilômetros da Capital, e seguiria até um posto de combustíveis abandonado na BR-277, já no estado vizinho.

A droga estava escondida no assoalho da carroceria do veículo. No total, foram encontrados aproximadamente 548 quilos de maconha, dividida em tabletes. Além da PRF, participaram do flagrante equipes da Receita Federal e da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Polícia Federal, em Guaíra, juntamente com o caminhão e a droga apreendida. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.