Caminhonete atropela Apocalipsy, que morre apÃ³s travessia perigosa

MS-134 Caminhonete atropela Apocalipsy, que morre após travessia perigosa

Foto: Reprodução/Jornal da Nova

Apocalipsy Menezes dos Santos (42), morreu atropelado por uma caminhonete, enquanto atravessava a rodovia MS-134, aproximadamente à dois quilômetros de Nova Casa Verde, sentido Nova Andradina, distante 300 km de Campo Grande.

De acordo com o registro o acidente aconteceu por volta das 21h10 desta segunda-feira (13). Ainda segundo mais informações do site Jornal da Nova, o condutor da caminhonete Toyota Hilux de 32 anos que não teve o nome divulgado, seguia pela rodovia, quando a vítima tentou atravessar do lado esquerdo para o lado direito da pista.

O motorista disse que não teve tempo de desviar e que o homem parecia desorientado. Com a colisão, a vítima morreu na hora. Dentre os pertences de Apocalipsy havia um frasco de bebida alcoólica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Casa Verde compareceu ao local, além da Polícia Civil e o Núcleo de Perícias de Nova Andradina.