Sete Quedas Caminhonete capota deixa uma morte e duas vítimas graves "Na divisa com Sete Quedas"

Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu após a capotagem de uma caminhonete ocorrida neste domingo, dia 16 de setembro, na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O acidente aconteceu na cidade de Sete Quedas, e a vítima fatal estava em uma caminhonete GM/S-10, com placas do Paraguai.

De acordo com o site A Gazeta News, o acidente aconteceu no trecho rodovia que liga o distrito de Pindoty Porã, na divisa com Sete Quedas no Brasil e a cidade paraguaia de Corpus Christi.

Um homem identificado como César Perez, morador da cidade paraguaia Corpus Christi morreu na hora. Duas pessoas ficaram feridas: um homem morador da mesma cidade paraguaia e uma professora, moradora de Sete Quedas. Os dois foram transferidos ao Hospital da Vida, em Dourados, sendo que o homem estava em estado grave.

César era pai da Miss Mundo Canindeyú, a estudante Luana Pérez. A polícia paraguaia vai apurar as circunstâncias do acidente, informou o site.