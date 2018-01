MS-382 Caminhonete capota e deixa vítima fatal e outros dois feridos 'Como estava sem documentação, Leandro foi reconhecido por familiares no IML'

Leandro Dias Fernandes, 27 anos, morreu após a caminhonete que ocupava capotar, na MS-382, próximo a Fazenda Jaraguá, na zona rural de Ponta Porã, distante 323 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Leandro seguia na caminhonete L-200 Triton com mais duas pessoas, quando aconteceu o acidente. O rapaz foi arremessado e morreu no local. Já o motorista e a passageira, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridos por funcionários da propriedade rural e levados para o pronto socorro de Dourados. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Como estava sem documentação, Leandro foi reconhecido por familiares no IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município. O acidente aconteu nesta terça-feira, mas as informações foram divulgadas nesta manhã.