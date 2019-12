TRAGÉDIA Caminhonete e caminhões colidem deixando um morto e outro ferido entre Sidrolândia e Nioaque Acidente ocorreu no final da tarde de ontem (18) na BR-060

Motorista morre após colisão de caminhonete e caminhão na BR-060, em Sidrolândia (MS) Foto: Divulgação/Bombeiros

Um motorista de 32 anos morreu após a caminhonete que ele dirigia bater de frente com um caminhão no final da tarde desta quarta-feira (18), na BR-060, entre os municípios de Sidrolândia e Nioaque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um segundo caminhão também teria se envolvido na colisão. Um passageiro de um dos caminhões ficou ferido e foi encaminhado para o hospital de Sidrolândia. Ele não corre risco de vida.

Conforme a corporação, o condutor da caminhonete morreu no local, antes do socorro chegar. A pista foi interditada para a retirada dos veículos. Os outros dois motoristas não ficaram feridos e permaneceram no local até a chegada dos bombeiros. A polícia investiga o caso.