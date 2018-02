MS-386 Caminhonete sai da pista, capota e mata piscóloga

Por: Correio do Estado

Psicóloga Angela Ronconi morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã. Ela estava com o marido, Aral Moreira Maciel, em uma caminhonete Toyota Hilux que saiu da pista e capotou.

Segundo o site A Gazeta News, a Angela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Maciel, proprietário da TS Construtora e ex-vice-prefeito em Amambai, teve apenas escoriações e nem precisou ser encaminhado para unidade de saúde.

As causa do acidente são investigadas. O corpo de Angela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã para exame necroscópico, e depois liberado. O velório acontece no Plenário Lourino de Jesus Albuquerque, na Câmara Municipal de Amambai.