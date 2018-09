São José do Rio Preto Campeão de rodeio em MS morre em montaria em SP "O peão foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul"

Elias Santana da Silva Júnior, de 29 anos, de Aparecida do Taboado e campeão de rodeios, morreu no início da tarde de ontem, terça-feira (26) em São José do Rio Preto (SP).

Conforma apurou o site O Correio News, ele sofreu graves ferimentos na noite de sexta-feira ao cair de um touro durante evento em Rubineia (SP). Durante a montaria, o peão foi arremessado contra a arena e chifrado pelo animal.

O peão foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul, depois transferido para hospital em São José do Rio Preto.

Elias teve traumatismos na cabeça, na colue na no pescoço. Em Rio Preto, o peão de Aparecida do Taboado passou por cirurgia neurológica, permaneceu em uma UTI, mas não resistiu.