Cansados de furtos, atores deixam recado: 'pode pegar a cerveja, só não estraguem nossas coisas' Grupo teatral atua perto de moradores de rua e conta que teve cinco registros de assaltos no último mês, em Campo Grande.

Chamado "centro velho" de Campo Grande é o lar de muitos moradores de rua, que dormem nos prédios de instituições de cultura e lugares históricos da capital, como a antiga estação ferroviária. A região também é palco e sede do grupo de teatro Urgente Cia, atualmente com quatro integrantes. Com muito esforço, eles equiparam com eletrônicos o local, mas, foram alvo de ladrões ao menos cinco vezes no último mês.

O foco principal dos ladrões é a geladeira: roubam o que tiver de comida e bebida lá dentro. Nas "visitas", levaram também instrumentos musicais, equipamentos de uso no trabalho e causaram prejuízo, quebrando vidros e estragando tudo o que era usado pelos artistas.

Um dos componentes do grupo é o manequim "Bárbara", que está na companhia há 7 anos e foi estrela de um espetáculo. Agora, Bárbara tem a missão de pedir gentilmente ao ladrão - que já é chamado pelo grupo de "Meu Ladrão Favorito" - para que leve o que quiser da geladeira mas não estrague as coisas: "Nós não temos grana para investir em equipamentos de segurança agora, não temos outra alternativa a não ser pedir que o ladrão colabore, não temos como repor o material que é levado, a situação pra quem trabalha com cultura está péssima" conta ao G1 Vitor Samudio, diretor do grupo.

Ele explica que a segurança é precária na região: "Seria bom se aumentasse o policiamento, está complicado ali... A gente ouve notícias todos os dias de roubos e furtos, vivemos um momento tenso nesse aspecto".

Desde que o manequim a placa estão ali já entraram na casa três vezes. Os artistas não sabem mais o que fazer então resolveram compartilhar a história nas redes sociais. No momento, a equipe se reveza para manter a geladeira abastecida e assim evitar que os ladrões queiram levar figurinos ou adereços: "Se eles encontram comida ali é menos risco de levarem ou estragarem nossas coisas. Como não temos grana para investir em segurança, precisamos contar com a sorte", finalizou.