Cão farejador ajuda policiais federais a encontrar maconha

Cão farejador ajudou policiais federais a encontrar 96 kg de maconha escondidos em um terreno no bairro Lageado, em Campo Grande, nesta quarta-feira (20). Apesar do flagrante, nenhum suspeito de envolvimento com o entorpecente foi preso.

A apreensão aconteceu depois que os agentes federais suspeitaram que no local havia droga e, por causa do difícil acesso, pediram a presença de um cão farejador. O animal foi levado por policiais do Batalhão de Choque e encontrou a maconha.

Os 96 kg do entorpecente estavam armazenados em tabletes e escondidos em baixo de folhagens e uma lona. O material foi levado para a sede da Polícia Federal da capital sul-mato-grossense para passar por perícia.